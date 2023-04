Napoli-Salernitana, festeggia Salerno al gol di Dia: urla e cori nel centro storico

A Napoli l’urlo di gioia e le celebrazioni sono state spezzate dal gol di Dia, ma si festeggia a Salerno. Urla e cori nel centro storico della città, così come negli altri quartieri, al gol dell’attaccante all’84esimo del match. Il silenzio che stava attanagliando l’intera città si è sciolto in cori, applausi ed urla per quello che è il nono risultato utile consecutivo per la squadra di Paulo Sousa. Ma anche una bella soddisfazione dopo una settimana piena di polemiche.