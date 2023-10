Pagelle Sassuolo-Bologna 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Sassuolo-Bologna 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium felsinei in vantaggio grazie al gol splendido di Zirkzee, ma i neroverdi rimettono in parità il derby grazie alla rete targata Boloca proprio prima dell’intervallo. Nella ripresa alcune occasioni da una parte e dall’altra e un gol annullato col Var agli ospiti, ma si resta sul pareggio. Di seguito ecco le pagelle.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Erlic 5.5, Ferrari 6, Vina 6.5 (43′ st Pedersen sv); Boloca 7, Thorstvedt 6 (14′ st Racic 6); Berardi 6, Bajrami 5.5 (27′ st Volpato 6), Lauriente 5.5 (27′ st Ceide 5.5), Pinamonti 6 (43′ st Defrel sv). In panchina: Cragno, Pegolo, Viti, Missori, Lipani, Castillejo, Mulattieri. Allenatore: Dionisi 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (1′ st Posch 6), Bonifazi 6.5, Calafiori 6, Lykogiannis 5.5 (19′ st Kristiansen 6); Freuler 6, Aebischer 6.5 (24′ st El Azzouzi 6, dal 39′ st Moro sv); Orsolini 6.5, Ferguson 6, Saelemaekers 5.5 (18′ st Ndoye 6), Zirkzee 7. In panchina: Ravaglia, Gasperini, Beukema Corazza, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.

ARBITRO: Giua di Sassari 6.

RETI: 3′ pt Zirkzee, 44′ pt Boloca.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Lykogiannis, El Azzouzi, Berardi. Angoli: 6-2. Recupero: 1′; 5’+1.