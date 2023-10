Bologna, pari col Sassuolo e prosegue la striscia di imbattibilità di Motta: nove partite di fila

Un pareggio giusto per quanto si è visto al Mapei Stadium, un 1-1 per il Bologna contro il Sassuolo nel derby emiliano che è anche il quinto pari su cinque trasferte per i felsinei. Ed è la nona partita di fila in cui la formazione di Thiago Motta resta imbattuta: 3 vittorie e 6 pareggi, con l’unica sconfitta in questo campionato arrivata alla prima giornata, e così per i rossoblù si tratta della striscia di imbattibilità più lunga per una squadra di Serie A in questa stagione. E anche con un raffronto europeo, sono poche, una per ciascuno dei top-5 campionati a eccezione della Germania che ne propone due, le squadre con una striscia di imbattibilità aperta più lunga del Bologna.