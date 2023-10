Europeo Football americano: l’Italia conquista il terzo posto nel ranking continentale

L’Italia del football è tornata in campo a Goteborg contro la Nazionale svedese questo pomeriggio, che oggi hanno combattuto per un posto sul podio, ma non per il titolo. Ad aggiudicarsi la partita che ne è valsa anche la permanenza nel Gruppo A del football europeo è stata l’Italia che ha battuto gli scandinavi 26-7 e si aggiudica il terzo posto nel ranking continentale, garantendosi dunque la permanenza in quel Gruppo A che negli ultimi due anni ha regalato agli azzurri un oro e un bronzo continentali. L’Italia del football americano resta dunque tra le 4 migliori squadre d’Europa, pur avendo fortemente rinnovato il proprio roster con l’inserimento di tanti giovani.