Serie C 2022/23: la Reggiana allunga sulla vetta, Gubbio in difficoltà. Termina 3-1 al Mapei

La Capolista allunga sulla vetta, Gubbio battuto per 3-1. Termina così la sfida valevole per la 27esima giornata di Serie C al Mapei Stadium.

La Reggiana non perde tempo e sblocca il match al quinto minuto di gioco con, il gol messo a segno da Pellegrini grazie all’ottimo assist di Vallocchia. E’ poi Lanini due minuti più tardi a firmare il raddoppio: l’attaccante sfrutta il rigore concesso per non sbagliare e punire Greco alla sua destra. Sul finale è il Gubbio a tentare qualche azione in più, non riuscendo però a sfondare verso la porta avversaria. L’inizio ripresa trova un nuovo vantaggio da parte dei padroni di casa: Vallocchia batte un corner in area, Pellegrini spizza verso la porta trovando la decisiva deviazione di Bonini che insacca un autogol sfortunoso. Gli uomini di Braglia, espulso qualche minuto dopo, non demordono e provano a riaprire il match con la firma di Bulevardi al 59esimo. Nei minuti finali sono gli ospiti a spingere, prima la conclusione dalla grande distanza del numero 10 e poi i vari rimpalli in area all’88esimo, terminati con una rimessa dal fondo. Nulla da fare per i lupi che incassano la decima sconfitta stagionale, e restano in quinta posizione a quota 43.