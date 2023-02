Highlights Sampdoria-Inter 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video degli highlights di Sampdoria-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Marassi bella partenza dei nerazzurri che sprecano almeno tre palle gol per sbloccare il risultato, ma con il passare dei minuti i ragazzi di Stankovic ci credono sempre di più e hanno anche qualche occasione per vincerla. Nella ripresa è un assedio continuo ma Lautaro e compagni si divorano di tutto e termina 0-0.

LE PAGELLE E I VOTI