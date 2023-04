Formazioni ufficiali Lazio-Torino, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lazio e Torino, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Sempre più seconda in classifica, e senza gli impegni infrasettimanali dettati dalle Coppa, la squadra di Sarri vede vicina la qualificazione alla prossima Champions League. Al Toro non resta molto da chiedere a questo campionato, ma un tecnico come Juric certamente continuerà fino alla fine a restare la concentrazione dei suoi, alla ricerca di buoni risultati e altri punti per finire in positivo una bella stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 22 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.