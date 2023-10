Pagelle Roma-Monza 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Monza 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico giallorossi in difficoltà nel primo tempo, gli ospiti si fanno preferire e creano gioco. Nella ripresa l’assalto finale dei capitolini frutta il gol della vittoria in pieno recupero, arrivato grazie all’appena entrato El Shaarawy. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Ndicka 6 (28’ st Llorente 6); Karsdorp 6 (28’ st Zalewski 6), Bove 5 (18’ st El Shaarawy 7), Paredes 5.5, Aouar 5, Spinazzola 6.5 (33’ st Kristensen sv); Belotti 5 (18’ st Azmoun 6.5), Lukaku 5.5.

In panchina: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli.

Allenatore: Mourinho 6.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 4, Pablo Marì 6.5, Caldirola 7; Pereira 5 (1’ st Birindelli 6.5), Gagliardini 6.5, Pessina 7, Kyriakopoulos 6 (40’ st Donati sv); Colpani 6.5 (19’ st Vignato 7), Machin 6 (47’ pt A. Carboni 6); Colombo 6 (20’ st Mota 6).

In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Bettella, Akpa Akpro, F. Carboni, V. Carboni, Bondo, Maric, Ciurria.

Allenatore: Palladino 6.5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 4.

RETE: 45’ st El Shaarawy.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 41’ pt D’Ambrosio espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco). Al 50’ st espulso Mourinho. Ammoniti: Machin, Cristante, Mancini, Palladino, Gagliardini. Angoli: 8-4. Recupero: 3’ pt, 9’ st.