Roma-Monza, Mourinho espulso nel finale dopo un gesto a Palladino

Finale incandescente all’Olimpico, dove José Mourinho ha ricevuto un cartellino rosso proprio negli ultimi minuti di recupero del match Roma-Monza. Le panchine delle due squadre si sono infatti rese protagoniste di un acceso battibecco nel finale poiché i brianzoli non riuscivano ad effettuare una rimessa laterale vista l’assenza di palloni. Palladino e il suo staff non hanno gradito, ma neppure Mourinho è rimasto a guardare, tanto che si è rivolto proprio a Palladino. Il tecnico portoghese ha dapprima mimato al suo collega di continuare a parlare e poi ha fatto il gesto delle lacrime, come a intimargli di essere sempre a piangere.