Roma-Milan, due gol nel recupero: Saelemaekers risponde ad Abraham (VIDEO)

di Antonio Sepe 11

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan, valevole per la 32esima giornata di Serie A 2022/2023, si è accesa all’improvviso nel finale. I giallorossi hanno infatti sbloccato la gara al 93′ con Abraham, ma il Milan è riuscito a trovare il pareggio in pieno recupero, al 97′, con Saelemakers. Sospiro di sollievo anche per De Ketelaere, che aveva perso una sanguinosa palla in occasione del vantaggio romanista e rischiava di avere sulla coscienza parte del ko. Ecco i video dei due gol.