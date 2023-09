Ligue 1 2023/2024: pareggiano Monaco e Marsiglia, sorride il Brest

Domenica all’insegna di pareggi in Ligue 1 2023/2024, dove quattro dei set match valevoli per la quinta giornata andata in scena sono terminati con il segno X. Beffa atroce per la capolista Monaco, raggiunta sul 2-2 al 97′ dal Lorient con Faivre. A nulla sono servite le reti di Golovin e Balogun (la prima con la nuova maglia) in risposta al vantaggio di Tosin. Pari a reti bianche invece tra Marsiglia e Tolosa, così come tra Lione e Le Havre, mentre lo Strasburgo ha rimontato due gol al Montpellier, fissando il punteggio sul 2-2. Chi sorride è dunque il Brest, capace di espugnare in rimonta il campo del Nantes grazie ai gol di Camara e Lees-Melou e soprattutto di salire al secondo posto ad una sola lunghezza dalla vetta. Infine, successo di misura del Nantes sul Clermont targato Simon.