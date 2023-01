Pagelle Roma-Bologna 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Bologna, match valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Josè Mourinho, oggi in tribuna in quanto squalificato, partono forte e dopo pochi minuti sbloccano la partita grazie ad un calcio di rigore conquistato da Paulo Dybala e poi realizzato dal capitano Lorenzo Pellegrini. Il Bologna rimane in partita, anche se nel primo tempo non tira mai verso la porta difesa da Rui Patricio. Nella ripresa il match è più equilibrato, ma i giallorossi non corrono grandi rischi, a parte un clamoroso salvataggio di Abraham al 96′, e portano a casa la prima vittoria del 2023 agganciando in classifica la Lazio, sconfitta in quel di Lecce.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6; Celik 6, Tahirovic 6 (19’ st Matic 6), Cristante 6, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6 (19′ Zalewski 6); Zaniolo 6 (15’ st Abraham 7), Dybala 6.5 (29’ st Bove 6).

In panchina: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Camara, Volpato, Shomurodov, Majchrzak. Allenatore: Mourinho (squalificato, Foti in panchina) 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch 6 (38’ st Pyythia 6), Soumaoro 6, Lucumì 5, Lykogiannis 6 (20’ st Cambiaso 6); Medel 6 (20’ st Schouten 6), Ferguson 6; Orsolini 6.5, Dominguez 6, Soriano 6 (12’ st Aebischer 6); Arnautovic 6.5. In panchina: Bagnolini, Sosa, Moro, Sansone, Raimondo. Allenatore: Thiago Motta 6.

ARBITRO: Santoro di Messina 6.

RETI: 6’ pt Pellegrini (rig).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ibanez, Ferguson, Thiago Motta, Celik, Aebischer, Dominguez.

Angoli: 3-1.

Recupero: 1’ pt, 6’ st.