Roma, Karsdorp sempre più lontano dalla capitale: non convocato, va in tribuna contro il Bologna

Il futuro di Rick Karsdorp appare sempre più lontano da Roma. Nell’ultimo match di campionato contro il Bologna, l’olandese infatti non è stato convocato. L’esterno è comunque allo stadio per vedere il match. L’ex Feyenoord è ufficialmente sul mercato dopo le parole di Tiago Pinto e, fuori squadra, sta seguendo il match insieme ai vari infortunati Belotti, Wijnaldum e Darboe e ad Ola Solbakken, l’ultimo rinforzo per l’attacco romanista arrivato a Trigoria l’ 1 gennaio.