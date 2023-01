Pagelle Lecce-Lazio 2-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lecce-Lazio 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Biancocelesti subito in vantaggio con Ciro Immobile nel primo tempo, ma la partita è molto equilibrata e resta incerta in un secondo tempo in cui i salentini ribaltano tutto con Strefezza e Colombo: brutto passo falso per gli ospiti. Di seguito le pagelle di Lecce-Lazio.

GLI HIGHLIGHTS

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Umtiti 6, Gallo 5.5; Gonzalez 6 (44’ st Maleh sv), Hjulmand 6.5, Blin 5.5 (44’ st Askildsen sv); Strefezza 7 (28’ st Oudin 5.5), Colombo 6.5 (39’ st Ceesay sv), Banda 5 (1’ st Di Francesco 6.5).

In panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodiguez.

Allenatore: Baroni 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6.5, Romagnoli 5.5, Marusic 6; Milinkovic 6 (17’ st Vecino 6), Cataldi 5 (34’ st Marcos Antonio sv), Basic 5.5 (40’ st Romero sv); Pedro 5 (17’ st Felipe Anderson 5.5), Immobile 6.5, Zaccagni 5.5 (34’ st Cancellieri sv).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani M., Bertini.

Allenatore: Sarri 5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETI: 14’ pt Immobile, 12 st Strefezza, 26’ st Colombo.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Banda, Baroni, Casale, Gallo, Hjulmand, Cancellieri. Angoli: 4-3. Recupero: 1’, 7’.