Pagelle Partizani-Roma 1-2: voti e tabellino amichevole 2023

Le pagelle di Partizani-Roma 1-2, ultimo test amichevole dei giallorossi in vista dell’esordio in campionato contro la Salernitana. All’Arena Kombetare di Tirana, senza Paulo Dybala, non al meglio (ma comunque squalificato contro i granata, come Pellegrini), Mourinho schiera Aouar a supporto di El Shaarawy e Belotti. Dal 1′ c’è spazio anche per il 2004 Riccardo Pagano, autore di un’ottima prestazione con tanto di assist per il primo gol di El Shaarawy. Al 27′ c’è il 2-0: l’italoegiziano guida una ripartenza e serve Belotti che col diagonale batte Hoxha. Nella ripresa la Roma cambia tutti tranne Aouar, che comunque esce nel finale (senza sostituto), lasciando i giallorossi in 10. E il Partizani accorcia le distanze con Cara su rigore dopo un fallo di Celik sull’attaccante dei padroni di casa.

PARTIZANI (4-3-3): Hoxha (38′ Qirko); Hadroj (46′ Celaj), Preka, Burati (63′ Taipi), Buxhelaj (63′ Kocijan); Bilali, Gueye (46′ Ibrahimi), Kote (63′ Cara); Keko (63′ Rrapaj), Bintsouka (63′ Zekolli), Grezda (63′ Murataj).

A disp.: Sota, Mehmeti.

All. Zoran Zekic

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6 (46′ Svilar 6); Mancini 6, Smalling 6 (46′ Celik 5), Llorente 6 (46′ Ndicka 6); Kristensen 5.5 (46′ Karsdorp 6), Pagano 7, Bove 6 (46′ Cristante 6), Aouar 6.5, Spinazzola 6 (46′ Zalewski 6); Belotti 7 (67′ Solbakken 6), El Shaarawy 7 (46′ Pellegrini 6).

A disp.: Boer.

All. José Mourinho

ARBITRO: Xhaja (ALB) 6

RETI: 12′ El Shaarawy, 27′ Belotti, 85′ Cara

Ammoniti: . Angoli: 4-6. Recupero: 1′ pt, 4′ st.