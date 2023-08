Roma, 2-1 al Partizani a Tirana: El Shaarawy e Belotti in gol

La Roma vince 2-1 l’ultima amichevole del suo precampionato contro il Partizani all’Arena Kombetare, lo stadio che vide i giallorossi vincere la Conference League nel maggio del 2022. Al 12′ c’è il gol del vantaggio giallorosso. Pagano lancia splendidamente El Shaarawy che aggancia e supera il portiere con un pallonetto morbido. Al 19′ Pagano si conferma tra i più vivaci, liberandosi nel traffico del limite dell’area e lasciando partire un sinistro che impegna l’estremo difensore avversario. Al 27′ c’è il 2-0: una rapida ripartenza innesca El Shaarawy che con generosità premia il movimento di Belotti. Il Gallo tenta il diagonale e trova il raddoppio. Nella ripresa c’è spazio anche per Pellegrini, squalificato per il match con la Salernitana (come Dybala, oggi assente). Al 52′ ci prova Aouar con un destro in girata, ma Qirko para e risponde presente come dieci minuti più tardi sull’acrobazia di Belotti. Mourinho cambia tutti, tranne Aouar. Ma l’ex Lione esce nel finale senza un sostituto e la Roma in 10 subisce gol: Cara subisce fallo da Celik in area e trasforma il rigore del 2-1 definitivo.