Wta Montreal 2023, Pegula in finale: Swiatek non completa la rimonta

Jessica Pegula è la prima finalista del Wta di Montreal 2023. L’americana si giocherà per la terza volta in carriera un titolo ‘1000’ grazie al rocambolesco successo su Iga Swiatek. La numero 1 al mondo arranca, rimonta e va a pochi game dalla vittoria prima di subire il rientro dell’avversaria che gioisce sul 6-2 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e mezza di gioco.

Swiatek è in enorme difficoltà al servizio, in un match qualitativamente non eccelso la polacca tiene una sola volta il proprio turno sino al 6-2 5-4 in favore della Pegula. La statunitense, che già aveva sciupato due chance del 5-3, trema al momento di chiudere i conti con la battuta a disposizione e si fa trascinare al terzo dopo il tie-break perso per 7 punti a 4. In apertura della frazione decisiva Swiatek sembra poter sfruttare il momento positivo, si issa sul 2-0 e fa gara di testa sino al 4-2, quando si spegne e subisce un filotto di quattro giochi consecutivi da parte di Pegula. La numero 3 al mondo stacca dunque il pass per la finale, dove attende Rybakina o Samsonova, e proverà a emulare quanto fatto da Serena Williams nel 2013, l’ultima americana a trionfare in Canada.