Serie C 2023/24, Girone C: il Latina vince all’esordio, il Messina pareggia sul finale

Successo per Latina e Audace Cerignola all’esordio della nuova Serie C NOW, battuti Avellino e Messina.

Nel match del Partenio Lombardi sono i nerazzurri a portarsi in vantaggio già nella prima frazione di gioco: a sbloccare il risultato ci pensa Fella al 28esimo minuto. Seconda frazione quasi completamente a reti inviolate, i padroni di casa non riescono a sbloccare il proprio risultato, nonostante le diverse occasioni di Manconi e Benedetti. Sono gli ospiti ad approfittarne allungando nei secondi finali con Fabrizi. Termina 2-0 per il Latina.

Pareggio al Monterisi tra Audace e Messina, termina 2-2. E’ la formazione giallorossa a cambiare l’equilibrio del match al 27esimo con Tropea, è poi Malcore a firmare la rimonta con una doppietta personale: a segno prima al 30esimo e poi ad inizio ripresa. Sul finale arriva il prezioso pareggio dei giallorossi, a regalare il primo punto della nuova stagione è Firenze.