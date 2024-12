Noslin ancora decisivo, Isaksen con la possibile svolta della carriera, malissimo Lukaku: sono in sintesi le pagelle di Napoli-Lazio 0-1, match della quindicesima giornata di Serie A che, come in Coppa Italia, premia gli uomini di Marco Baroni. Poche emozioni nel primo tempo, se non per una conclusione di McTominay respinta da Provedel e per un guizzo di Isaksen letto bene d’istinto da Meret. Nella ripresa è Dele Bashiru a suonare la carica colpendo la traversa con un gran tiro da fuori area. A pareggiare il conto dei legni è Anguissa che sugli sviluppi di un calcio d’angolo schiaccia di testa colpendo la parte esterna del palo alla sinistra di Provedel. Al 79′ la Lazio passa in vantaggio. Merito di Noslin, autore di un lancio perfetto, ma soprattutto di Isaksen che salta Olivera e lascia partire un sinistro a giro imprendibile per Meret. Finisce così. La Lazio sale a 31 punti, uno in meno del Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Buongiorno 6, Olivera 5; McTominay 5.5 (37’st Raspadori sv), Lobotka 6 (37’st Gilmour sv), Anguissa 5.5 (47’st Folorunsho sv); Politano 5.5 (31’st Neres 5.5), Lukaku 4.5 (47’st Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5.

In panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge, Spinazzola.

Allenatore: Conte 5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 6.5 (47’st Gigot sv), Gila 7, Romagnoli 6.5 (16’st Patric 6), Nuno Tavares 6.5; Dele-Bashiru 7, Guendouzi 7; Isaksen 7 (47’st Lazzari sv), Dia 5.5 (27’st Noslin 7.5), Zaccagni 6; Castellanos 6 (27’st Pedro 6).

In panchina: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna.

Allenatore: Baroni 7.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 34’st Isaksen.

NOTE: Serata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia.

Ammoniti: Dia, Guendouzi, McTominay, Rrahmani, Castellanos. Angoli: 6-2. Recupero: 2’, 5’.