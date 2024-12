Nel posticipo della 14esima giornata di Ligue 1 arriva la terza vittoria consecutiva per il Marsiglia, che si avvicina sempre più al PSG leader della classifica. 2-0 per gli uomini di Roberto De Zerbi in casa del St.Etienne e ora la squadra della Capitale è lontana sola cinque punti. Ad aprire le marcature è Adrien Rabiot con un bel controllo in area e destro vincente. Si alza la bandierina, ma il VAR concede poi il gol, il primo per l’ex bianconero con la sua nuova maglia. Nel secondo tempo poi ci pensa il solito Greenwood a chiudere i conti, ribattendo in rete un rigore da lui stesso sbagliato. Nelle altre sfide della domenica il Lens si impone per 2-0 sul Montpellier grazie alla rete di Labeau Lascary e all’autogol di Lecomte; grazie al gol di Simon e alla possibilità di giocare un tempo intero in superiorità numerica, torna a vincer anche il Nantes per 1-0 sul Rennes; infine c’è lo 0-0 tra Strasburgo e Reims.