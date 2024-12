Gli highlights e le azioni salienti di Napoli-Lazio 0-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Baroni, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia, si impone anche in campionato al Maradona grazie al bel gol di Isaksen nel secondo tempo, regalando la vetta solitaria in Serie A all’Atalanta con 34 punti. La Lazio sale a 31 punti in terza posizione insieme a Inter e Fiorentina a -1 dalla squadra di Conte che resta al secondo posto.

