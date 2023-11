Pagelle Monza-Torino 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Primo tempo nel quale il Torino gioca bene e crea almeno due-tre palle gol importanti, ma prima Di Gregorio e un po’ di imprecisione non riescono a sbloccare il risultato. Nel finale di primo tempo una invenzione di Colpani che, con l’esterno, serve Gagliardini: il suo colpo di testa però è centrale e Milinkovic blocca. Ad inizio ripresa Ilic sblocca la partita: assist di Zapata e sinistro vincente per lo 0-1. Il Monza reagisce, ma l’1-1 arriva da un errore individuale di Gineitis che si addormenta, perde pallone e allora Colpani ne approfitta, si invola e fa 1-1. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI DI MONZA-TORINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 6 (44’st Pereira), Caldirola 6.5, A. Carboni 6; Ciurria 5 (12’st Birindelli 5), Gagliardini 6.5, Bondo 6 (12’st Mota Carvalho 6), Kyriakopoulos 5.5; Colpani 6.5 (35’st V. Carboni 6), Pessina 6; Colombo 5.5. In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Bettella, Maric, Cittadini, Ferraris. Allenatore: Palladino 6.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (40’st Radonjic sv), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6.5 (27’st Zima sv); Bellanova 6, Linetty 6 (33’pt Gineitis 5), Ilic 7, Lazaro 6; Vlasic 6; Sanabria 5.5 (40’st Vojvoda sv), Zapata 6.5. In panchina: Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Soppy, N’Guessan. Allenatore: Juric 6.5

ARBITRO: Doveri di Roma 1 6.

RETI: 9’st Ilic, 19’st Colpani.

NOTE: 11.777 spettatori (1.769 ospiti) per un incasso di 226.924,07 euro.

Ammoniti: Gineitis, Kyriakopoulos, V. Carboni, Radonjic.

Angoli 3-1 per il Monza.

Recupero: 1′; 4′