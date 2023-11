Liga 2023/2024, Real Madrid a valanga sul Valencia: doppiette per Vinicius e Rodrygo

Dopo il passo falso contro il Vallecano, il Real Madrid torna a vincere e resta in scia della capolista Girona. La squadra di Ancelotti ha calato la manita nel match valevole per la tredicesima giornata della Liga 2023/2024, travolgendo il Valencia con un sonoro 5-1. Match subito in discesa di Carvajal al 3′. Prima dell’intervallo c’è stato il tempo per il raddoppio di Vinicius Junior, ma è stato a inizio ripresa che i Blancos hanno ammazzato la gara, trovando il 3-0 ancora con Vinicius al 49′ e il poker con Rodrygo un minuto dopo. A sei minuti dal 90′ anche Rodrygo ha siglato la sua doppietta personale, mentre nel finale c’è stato tempo anche per il gol della bandiera del Valencia, segnato da Hugo Duro.

Vince il Real, ma vince anche il Girona, che continua a sognare il grande e resta in vetta alla classifica. Contro il Vallecano è arrivato un altro successo in rimonta, con le reti di Dovbyk e Savio che hanno risposto all’iniziale vantaggio di Garcia e tenuto le merengues a due punti di distanza. 1-1 sia tra Granada e Getafe (a segno gli ex Roma Villar e Mayoral) che tra Osasuna e Las Palmas (vantaggio ospite con Moleiro e pari di Budimir). Infine, colpo esterno della Real Sociedad, corsara ad Almeria per 3-1. Al vantaggio iniziale di Oyarzabal aveva risposto Arribas, ma nel recupero i baschi hanno trovato la via del gol con Fernandez su rigore e Zubimendi, restando così in orbita Europa.