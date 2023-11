Basket, Serie A 2023/2024: Virtus Bologna facile su Treviso, Napoli la spunta su Varese

Oggi si sono giocati i due anticipi della settima giornata di Serie A 2023/2024 di basket. La Virtus Bologna torna a vincere dopo due sconfitte in fila, Real Madrid in Eurolega e Cremona in campionato, e batte senza problemi Treviso in casa 91-77. Sono 20 i punti per Shengelia, sempre più trascinatore delle V Nere, con 10 rimbalzi e 5 assist in 25 minuti di gioco. Bene anche Cordinier, 17 punti e 7 rimbalzi, e Hackett, 10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Ottima prova di Abass, con 19 punti in uscita dalla panchina. Migliore degli ospiti Booker con 15 punti all’attivo, seguito da Zanelli, 13 punti e 5 rimbalzi e Allen, 11 punti e 5 rimbalzi. In doppia cifra anche Mezzanotte in uscita dalla panchina. Virtus Bologna che sale a 6 vittorie e 1 sconfitta in testa alla classifica allungando virtualmente di una vittoria sul terzetto Trento, Venezia, Brescia con una partita in meno. Prosegue la preoccupante annata di Treviso, ancora senza successi in campionato come Brindisi, domani in trasferta a Venezia, con cui occupa attualmente la zona retrocessione.

Napoli la spunta su Varese 97-96. Partita al cardiopalma al PalaBarbuto di Napoli con gli ospiti che hanno avuto la palla della vittoria con la tripla di Moretti allo scadere, finita sul ferro per fortuna della squadra di coach Milicic. Straripante Pullen, con 33 punti e 6 assist in 29 minuti in uscita dalla panchina. Sponda Zubcic ne mette 24 con 4 rimbalzi e Owens 15 con 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Sokolowski con 12 punti e 3 assist. Non bastano agli ospiti i 20 punti con 5 rimbalzi e 4 assist di McDermott per evitare la fine della striscia di tre successi consecutivi tra campionato e Europe Cup. Napoli sale a 5 vittorie e due sconfitte, a ridosso delle squadre in testa. Varese resta ferma a 2 vittorie e 5 sconfitte.

