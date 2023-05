Internazionali d’Italia 2023: Medvedev batte Tsitsipas in due set e raggiunge Rune in finale

Daniil Medvedev batte in due set Stefanos Tsitsipas (7-5 7-5) e raggiunge la finale degli Internazionali d’Italia 2023. Grande battaglia tra i due fuoriclasse del tennis mondiale, rispettivamente terzo e quinto nella classifica Atp, in una giornata condizionata anche dalle difficili condizioni climatiche che hanno costretto il match a interrompersi per qualche ora. Tra la fine del primo e l’inizio del secondo set il greco è entrato in un momento di grande difficoltà, ha reagito alla grande nel secondo set ma è stato costretto ad arrendersi sul finale. Nell’ultimo atto, Medvedev incontrerà Holger Rune.

Grande partenza di Medvedev che strappa il servizio a Tsitsipas nel primo game e allunga sul 2-0. Il greco si sblocca con un turno di battuta a zero (2-1), e nell’ottavo game conquista il controbreak a 15 riportando il set in parità sul 4-4. E’ un Tsitsipas diverso quello al ritorno in campo dopo la lunga interruzione a causa della pioggia: nell’undicesimo game il russo strappa ancora la battuta al greco conquistando il break decisivo (6-5) per chiudere il set sul 7-5, e l’inizio del secondo parziale è la fotocopia del primo con il break di Medvedev nel primo game e l’allungo sul 2-0. Tsitsipas reagisce alla grande e conquista il controbreak nel sesto game (3-3), ma nell’undicesimo gioco, ancora come il set precedente, perde il servizio (6-5) e Medvedev chiude i conti sul 7-5.