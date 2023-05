Manchester City, Gundogan: “Ringrazio Guardiola e tutto lo staff, senza di loro non avremmo vinto”

Campioni senza scendere in campo. Il Manchester City vince il terzo titolo consecutivo, per il capitano, Ilkay Gundogan, è il quinto titolo assoluto. Il tedesco è stato il primo acquisto effettuato da Pep Guardiola al suo arrivo nel 2016 e per il tecnico catalano è sempre stato una risorsa unica per la sua intelligenza tattica, oltre che per la sua qualità. Il capitano del City ha commentato cos’ il successo:“Aver aiutato il club a vincere il terzo titolo consecutivo di Premier League è qualcosa di molto speciale. La Premier League è senza dubbio il campionato più impegnativo e competitivo del mondo, questo dice tutto su che risultato sia questo. E’ un enorme privilegio essere stato il capitano di questa squadra piena di talento, un gruppo speciale. Ringrazio Pep, tutto lo staff e tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Ogni singolo giorno aiutano a fornire a noi giocatori tutto ciò di cui abbiamo bisogno per cercare di avere successo. Non avremmo potuto vincere questo titolo senza tutto il loro supporto. Aver vinto questo trofeo tre volte di fila e cinque volte in sei anni è incredibile. Questa qualità e continuità riassumono ciò che rappresenta il Manchester City e sono la garanzia del fatto che il club continuerà a lottare per vincere in futuro. Questa è stata una stagione che non dimenticherò mai. Ringrazio anche i tifosi, sono fantastici e sono stati con noi in ogni singolo passo. Senza il loro straordinario supporto non credo che saremmo stati in grado di raggiungere ciò che abbiamo fatto nelle ultime sei stagioni. La loro passione e il loro supporto sono stati importanti e fonte di ispirazione per tutti noi, aver vinto ancora il titolo è un modo per ringraziarli”.