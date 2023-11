Serie C 2023/2024: la capolista Cesena espugna Pescara, vincono Vicenza ed Entella

Tre successi di misura nelle altrettante sfide valevoli per la quindicesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024 andate in scena nella serata odierna di sabato 25 novembre. Spicca il successo della capolista Cesena, che sbanca l’Adriatico di Pescara grazie ad una rete di Shpendi e mette pressione alla Torres, chiamata a vincere domani contro il Gubbio per tenere il passo. Quarta sconfitta di fila per il fanalino di coda Fermana, che cade a Rimini ed è sempre più ultimo: decide un gol di Morra. Infine, una rete su calcio di rigore di Zamparo regala all’Entella il successo esterno sul campo del Pontedera.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

L’unico pareggio della serata arriva dal girone A, dove Legnago Salus e Pro Patria non sono andate oltre l’1-1. Ospiti avanti al 48′ con Pitou, ma ripresi dopo sette minuti dal gol di Rocco. Comoda vittoria infine per il Vicenza, vittorioso sulla Pro Sesto grazie alle reti, una per tempo, di Della Morte e Rolfini.