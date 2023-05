Newcastle-Arsenal 0-2, Arteta: “Dovevamo dimostrare qualcosa e lo abbiamo fatto”

L’Arsenal batte il Newcastle nel big match di questo fine settimana e resta in scia al Manchester City, sperando in un passo falso degli uomini di Guardiola. “Dovevamo dimostrare di voler lottare e lo abbiamo fatto. In questi casi non bastano le parole, bisogna scendere in campo in modo diverso e i ragazzi lo hanno fatto bene. C’era desiderio di vendetta, da parte loro e anche da parte dello staff”, ha dichiarato il tecnico Mikel Arteta al termine della partita.