Spalletti: “Napoli fa miracoli, è riuscita a far vincere uno scudetto anche a me”

Sulle note di O’ Surdato ‘nnamurato si è conclusa la festa per celebrare il Napoli campione d’Italia allo stadio Maradona. Dopo il saluto del presidente Aurelio De Laurentiis e la passerella della squadra, il tecnico Luciano Spalletti ha speso delle parole per la città che gli ha consegnato il primo scudetto: “È proprio vero che questa è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere uno scudetto anche a me, allora vuol dire che tutto è possibile”. Tra gli ospiti della serata i rapper Clementino e Geolier, Edoardo Bennato e gran finale con Liberato il misterioso cantante partenopeo, che dedica un’esibizione piano e voce alla squadra della sua città.