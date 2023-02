Highlights e gol Audace Cerignola-Pescara 1-0: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 5

Gli highlights e le azioni salienti di Audace Cerignola-Pescara 1-0, nel girone C di Serie C 2022/2023. Dopo il rigore sbagliato da Malcore, è Campomaggio di testa a firmare la rete che vale tre punti e il quinto posto in classifica.