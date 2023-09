Ryder Cup 2023, sventato blitz attivisti. Prefetto Roma: “Risultato del piano di sicurezza preparato da mesi”

Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, ha commentato in una nota l’intervento degli agenti della Digos di Roma, in grado di sventare un blitz di 9 attivisti legati a un movimento ambientalista. Questi sono stati intercettati a Rebibbia, capolinea della Metro B, e con ogni probabilità avevano intenzione di recarsi al Marco Simone Golf Country Club. “Il blitz sventato non è frutto del caso, bensì è il risultato dell’alta professionalità messa in atto e della preparazione della cornice di sicurezza che va avanti da mesi” ha spiegato il Prefetto.