Highlights e gol Lazio-Roma 1-0: Derby Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 77

Gli highlights e le azioni salienti di Lazio-Roma 1-0, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Una rete di Zaccagni al 65′ condanna i giallorossi, in dieci uomini dal 30′ per il rosso a Ibanez. Un gol annullato per la Roma: Casale ha deviato nella sua rete, ma il fuorigioco di Smalling rende tutto vano per la squadra di Mourinho (squalificato).

LE PAGELLE