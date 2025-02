La Lazio che torna quarta, il Cagliari che si prende lo scontro salvezza: sono questi i temi delle due partite delle 15 della ventiquattresima giornata di Serie A, in cui i biancocelesti – in zona Champions – hanno inflitto la manita al Monza che resta ultimissimo e incassa un 5-1 che sa di retrocessione ormai quas inevitabile, mentre il Parma cede all’Unipol Domus contro i sardi che volano a 24 punti e lasciano a 20 e al terzultimo posto con tre ko di fila i ducali.

LE PAGELLE DI LAZIO-MONZA 5-1

La Juventus chiama, la Lazio risponde: i biancocelesti vincono e convincono contro il Monza nella 24^ giornata di Serie A e si riprendono il quarto posto in classifica a discapito proprio dei bianconeri. All’Olimpico termina 5-1 nel segno di Castellanos: il “Taty” è il mattatore della partita. Ha ritrovato il gol in casa, che mancava dal 16 settembre (2-1 contro il Verona), e ha fornito due assist per l’1-0 di Marusic e per la prima rete di Pedro. Lo spagnolo ha poi realizzato la sua prima doppietta da quando è in Italia; a ruota, dopo il rigore trasformato da Sensi, Dele-Bashiru ha firmato il pokerissimo.

IL MIGLIORE – Valentin Castellanos, voto 7.5. Un gol e due assist: prima di sponda, poi con una splendida finezza, quindi tocca a lui gonfiare la rete.

IL PEGGIORE – Kevin Martins, voto 5. Esce dopo trenta minuti per scelta tecnica, già questo basta.

L’ARBITRO – Gianluca Aureliano di Bologna, voto 6.5. Col solito stile flemmatico, porta a casa senza patemi d’animo una partita che non era così scontata sulla carta.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Tavares 6.5 (20′ st Lazzari 5); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5; Isaksen 7 (20′ st Dele-Bashiru 7), Dia 6 (35′ pt Pedro 7.5), Zaccagni 7 (31′ st Tchaouna 6); Castellanos 7.5 (31′ st Noslin 7). In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Baroni 7.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco 6; Lekovic 5, Izzo 5, Palacios 6; Martins 5 (32′ pt Kyriakopoulos 5.5), Urbanski 5.5 (15′ st Castrovilli 5.5), Bianco 5.5 (34′ st Zeroli sv), Pereira 5.5; Ciurria 5.5 (15′ st Sensi 6.5), Mota 5 (34′ st Vignato sv); Ganvoula 5.5. In panchina: Vailati, Mazza, Brorsson, Carboni, Colombo, Forson, Petagna. Allenatore: Bocchetti 5.5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 31′ pt Marusic; 12′ st Pedro, 18′ st Castellanos, 32′ st Pedro, 41′ st Sensi (rig.), 43′ st Dele-Bashiru.

NOTE: giornata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Pereira. Angoli: 8-1 per la Lazio. Recupero: 1′; 3′.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-PARMA 2-1

Lo scontro salvezza dell’Unipol Domus va ai sardi ed è un colpaccio pesante per la formazione guidata da Davide Nicola. I rossoblù, infatti, grazie al 2-1 contro i ducali, si portano a quota 24 punti in classifica, lasciando a 20 gli emiliani, sempre terzultimi e in crisi di risultati. E’ una partita molto intensa quella tra Cagliari e Parma: nel primo tempo la partita la fanno i padroni di casa, ma sono gli ospiti a provarci con maggiore insistenza e ad avere le occasioni migliori, poi l’episodio: cross di Augello, di testa Adopo e Vogliacco infila la propria porta per il vantaggio. E nel finale, Florinen Coman, il talento rumeno, esordisce e ci mette pochissimo per segnare il gran gol del raddoppio. Ultimi minuti però infuocati con il gol di Leoni su palla inattiva che la riapre e dà vita all’assalto gialloblù, ma senza frutti nonostante la grande pressione.

IL MIGLIORE – Florinen Coman, voto 7. Esordisce con questa maglia al tramonto della partita e segna un gran gol per il raddoppio. Che approccio con la Serie A.

IL PEGGIORE – Simon Sohm, voto 5. Sbaglia un gol praticamente già fatto e poi la sua squadra ne paga le conseguenze, non trova la posizione e fa tanta fatica nel complesso.

L’ARBITRO – Marco Di Bello di Brindisi, voto 6. Partita molto scorbutica, ne esce fuori discretamente. Nel primo tempo vede bene sul tocco di Suzuki che pare quasi fuori dalla porta, ma non del tutto.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile 6; Zappa 6.5, Mina 6.5, Luperto 6, Augello 7; Zortea 5.5, Adopo 6 (39’st Deiola sv), Makoumbou 5.5 (39’st Marin sv), Felici 6.5 (24’st Coman 7); Viola 6 (9’st Gaetano 6); Piccoli 6 (40’st Pavoletti sv). In panchina: Auseklis, Sherri, Palomino, Obert, Prati, Jankto, Luvumbo, Mutandwa. Allenatore: Nicola 6.5.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 6; Leoni 6.5 (46’st Almqvist sv), Vogliacco 5, Del Prato 5, Valeri 6; Sohm 5, Keita 5.5 (13’st Hernani 6); Cancellieri 5.5 (1’st Man 6), Bernabe 6, Camara 6 (13’st Ondrejka 5.5); Djuric 6 (31’pt Bonny 6.5). In panchina: Corvi, Moretta, Balogh, Lovik, Trabucchi, Estevez, Hainaut, Plicco, Mohamed, Pellegrino. Allenatore: Pecchia 5.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETI: 12’st Vogliacco (aut.), 25’st Coman, 33’st Leoni.

NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Camara, Hernani. Angoli: 7-6 per il Cagliari. Recupero: 1′; 6′