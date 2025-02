Riad si impone in modo sempre più convincente come capitale del pugilato mondiale. L’Emiro Turki Alalshikh, presidente dell’Autorità generale per l’intrattenimento dell’Arabia Saudita, ha annunciato che il messicano Saul ‘Canelo’ Alvarez si impegnerà in quattro sfide nella città mediorientale. Il campione dei supermedi, che vanta 62 vittorie, due pari e due sconfitte da professionista, risulta in possesso dei titoli Wbc, Wba e Wbo.

Il 3 maggio, Alvarez sfiderà il cubano William ‘El Indomable’ Scull, detentore della cintura Ibf e che – con 23 incontri nel proprio palmares risulta imbattuto. L’incontro con Scull sarà il primo di quattro incontri previsti dall’accordo che Canelo ha firmato con Allashickh, mentre il cubano si vedrà impegnato per la prima volta nella difesa del titolo ottenuto lo scorso ottobre. El Indomable aveva ottenuto il trionfo a Falkensee, battendo il russo Vladimir Shishkin.