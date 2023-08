Pagelle Lazio-Genoa 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Genoa, Serie A 2023/2024. Ottima prestazione da parte dei liguri che grazie alla rete mess a segno da Retegui al 16esimo minuto, conquistano un vantaggio che hanno mantenuto per tutto il match. Niente da fare per la formazione di Sarri che firma la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 0 in classifica.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; Lazzari 6, Casale, Romagnoli, Marusic 5.5 (66′ Pellegrini); Kamada 6 (66′ Vecino), Cataldi 6 (78′ Castellanos), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5.5 (66′ Isaksen), Immobile 5.5, Zaccagni 6. All.: Maurizio Sarri 5

GENOA (4-3-2-1): Martinez 7.5; Sabelli 6 (85′ Martin), Bani 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6.5; Frendrup 6, Badelj, Strootmann 6 (70′ Thorsby), Malinovski 6.5 (’70’ Hefti), Gudmundsson 6.5; Retegui 7 (’70’ Ekuban). All.: Alberto Gilardino 7

ARBITRO: Marinelli 6.5

RETI: 0-1 (16′ Retegui)

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Cataldi, Frendrup, Malinovski, Pellegrini, Zaccagni

Angoli: 14-1

Recupero: 6′ 1T – 5′ 2T