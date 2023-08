Pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Sassuolo, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Diego Armando Maradona prima in casa con lo scudetto nelle maglie del nuovo Napoli con i ragazzi di Rudi Garcia che dominano in lungo e in largo e sbloccano la partita su calcio di rigore a metà primo tempo: Boloca interviene in ritardo su Politano, l’arbitro Giua al Var fischia il penalty. Dal dischetto va Osimhen e fa 1-0. Nel secondo tempo l’episodio chiave è l’espulsione diretta di Maxime Lopez che dice qualche parola di troppo al direttore di gara che estrae subito il rosso senza esitazione. Raspadori fallisce il rigore del 2-0, gol del raddoppio che arriva qualche minuto più tardi grazie all’inserimento vincente del capitano Giovanni Di Lorenzo. Garcia veleggia a punteggio pieno.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5 (45’st Ostigard sv), Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (39’st Simeone sv), Zielinski 6.5 (38’st Cajuste sv); Politano 6.5 (16’st Kvaratskhelia 7), Osimhen 7, Raspadori 6 (38’st Elmas sv). In panchina: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lozano, Zerbin, Russo, Zanoli. Allenatore: Garcia 7.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5, Erlic 5, Tressoldi 5.5, Vina 6 (16’st Pedersen 6); Lopez 4, Henrique 5.5, Boloca 5 (16’st Racic 6); Bajrami 5.5 (31’st Thorstvedt 6), Pinamonti 5 (24’st Mulattieri 6), Laurentié 5.5 (16’st Ceide 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz. Allenatore: Dionisi 5.5. ARBITRO: Giua di Olbia 6

RETI: 16’pt Osimhen (rig), 19’st Di Lorenzo.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: 6’st Lopez per proteste. Al 15’st Raspadori fallisce un calcio di rigore.

Ammoniti: Tressoldi.

Angoli: 11-4 per il Napoli.

Recupero: 6’pt, 6’st.