Ligue 1 2023/2024: vince ancora il Reims, Lille ko contro il Lorent

Oggi si è conclusa la terza giornata di Ligue 1 2023/2024. Seconda vittoria consecutiva per il Reims che batte in trasferta 3-1 il Montpellier. Match subito in discesa per gli ospiti con le reti di Abdelhamid e Teuma all’8′ e al 41′. Al Tamari accorcia le distanza a fine primo tempo ma Teuma firma la doppietta personale al 56′. Brutto ko per il Lille di Paulo Fonseca, che cade in casa del Lorient per 4-1. Abergel al 9′ e Ponceau al 10′ portano avanti i padroni di casa. David riapre tutto al 56′ ma Faivre e Le Goff chiudono la pratica tra il 62′ e il 67′. Pareggiano Nizza e Lione e Rennes e Le Havre. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Farioli mentre primo punto in stagione per i ragazzi di Blanc. Vittoria in trasferta del Metz, che batte il Clermont 1-0 grazie al gol decisivo di Mikautadze al 69′. Prima sconfitta per il Tolosa che perde a Strasburgo 2-0. Succede tutto nel secondo tempo con Emegha al 52′ e Bellegarde al 89′ che confezionano il secondo successo nelle prime tre giornate.

Nessuna squadra a punteggio pieno con al momento Monaco e Marsiglia in testa a 7 punti seguite e Reims, Brest e Strasburgo a 6. Solo 5 punti per il Psg, che è ottavo a pari punti con il Lorient. Ancora a 0 punti il Clermont che occupa la zona retrocessione insieme a Lione, Lens e Nantes, tutte e tre a un solo punto.