Basket, Serie A2 2022/2023: Pallacanestro Nardò batte Baltur Cento, bene anche Forlì e Assigeco Piacenza

Ritorno al successo per Assigeco Piacenza, che nella ventunesima giornata della Serie A2 2022/2023 ha sconfitto Latina sul punteggio di 66-75. Match equilibrato fino alla metà dell’ultimo quarto, con gli ospiti che hanno allungato sul +11 chiudendo poi con nove punti di vantaggio. Vittoria in rimonta per Forlì, sotto di dieci punti all’intervallo in casa di Cividale ma autrice di due grandi ultimi quarti grazie ai quali è riuscita a chiudere sul 73-77. Grande sfida tra Pallacanestro Nardò e Baltur Cento, con i ragazzi di mister Di Carlo che si sono imposti sul 11-86 conquistando punti importanti per i playoff.