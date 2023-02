Highlights e gol Lecce-Roma 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Roma 1-1, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Primo tempo intenso che si apre con l’autogol di Ibanez sul colpo di testa di Baschirotto, mentre gli ospiti pareggiano i conti con Dybala sul rigore causato da Strefezza con un ingenuo fallo di mano. Nella ripresa intensità ma anche tante interruzioni, il risultato non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

