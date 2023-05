Juventus-Lecce, brutto infortunio al ginocchio per De Sciglio: esce in lacrime

Brutte immagini in Juventus-Lecce. Nel corso del primo tempo del match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Mattia De Sciglio ha subito un grave infortunio al ginocchio destro in un contrasto con Banda. L’ex giocatore del Milan ha messo male il ginocchio che si è girato in maniera innaturale: subito è stato richiamata l’attenzione della panchina. De Sciglio è uscito in lacrime e in barella. Al suo posto è entrato Cuadrado. Si tratta di una distorsione al ginocchio, nella giornata di domani verranno fatti gli esami strumentali per la diagnosi completa.