Basket, playoff Serie A2 2022/2023: vincono Cantù, Cremona, Pistoia e Rimini

Nella serata di sabato 13 maggio, si sono disputati alcuni degli incontri validi come gara-1 degli ottavi di finale del playoff di Serie A2. Cantù, grande favorita per andarsi a prendere la promozione in Serie A1, non ha affatto deluso le aspettative e ha travolto il Nardò per 101-78, facendo decidere il match a un primo (32-19) e ad un ultimo quarto (27-21) giocati in maniera praticamente perfetta: Hunt (20 punti) e Logan (18 punti) gli uomini che hanno trascinato i lombardi verso il trionfo. Vince anche Cremona, trionfante per 83-67 su Agrigento: è stata una buona partita per entrambi i quintetti, eccezion fatta per il drastico calo dei siciali nella terza frazione di gara, terminata per 7-20 in loro sfavore. Si segnala, nel match tra due squadre molto vicine geograficamente, la vittoria di Pistoia, che ha rimontato Piacenza grazie ad un ultimo quarto da 25-13 e si è imposta con lo score finale di 88-77. Infine, l’unico successo in trasferta di questa serata: Rimini ha sbancato il PalaFacchetti di Treviglio con il punteggio di 84-73.