Tennis, Rafter non ha dubbi: “Djokovic è il migliore di tutti i tempi”

Intervistato da The West Australian, Pat Rafter ha detto la sua sul dibattito relativo al GOAT, elogiando Novak Djokovic: “Personalmente ritengo evidente che Nole sia il migliore di tutti i tempi. Ha vinto 24 slam e probabilmente ha il miglior bilancio di vittorie/sconfitte contro il resto dei giocatori e contro i migliori tennisti“. L’ex tennista australiano ha poi parlato anche di Nick Kyrgios: “E’ un personaggio unico. Se tornerà ai suoi migliori livelli? Probabilmente dovrei chiederglielo“. Infine, Rafter ha concluso: “I tennisti australiani uomini hanno la loro forza, le donne devono ritrovarla. È stato fondamentale per Barty essere coinvolta nel miglioramento del tennis femminile in Australia, ma è qualcosa che non si vedrà l’anno prossimo, lo sarà tra cinque anni. Dobbiamo aspettare ed essere pazienti“.