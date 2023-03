Inter, ora è ufficiale: farà meno punti dello scorso anno

Con la sconfitta per 1-0 a San Siro contro la Juventus è diventato ufficiale: l’Inter farà meno punti della scorsa stagione. Infatti, nel caso in cui i nerazzurri vincessero tutte le prossime partite arriverebbero a quota 83 punti alla fine del campionato, uno in meno rispetto all’anno scorso. La squadra di Inzaghi rimane attualmente al terzo posto con 50 punti, dietro a Napoli e Lazio e davanti al Milan.