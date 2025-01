Ventisettesima vittoria in trentaquattro partite per l’Inter contro l’Empoli. In casa contro i toscani, vincendo la quattordicesima nelle ultime quindici contro questa avversaria, la squadra di Simone Inzaghi, oggi squalificato, reagisce al pari contro il Bologna, che aveva deluso un po l’ambiente, e soprattutto risponde al Napoli e rilancia ulteriormente la corsa scudetto, ormai probabilmente un discorso a due con l’ex Conte.

Ancora una volta, va detto, la tenuta difensiva è il neo di questa squadra: ha subito già 13 gol in casa in 11 sfide, in tutte le 19 casalinghe dello scorso anno erano stati appena 11, e soprattutto ha subito un altro gol nel finale, al quale stavolta ha potuto reagire con il gol nel finale che ha chiuso ogni discorso. Per i toscani, precipitati vicinissimi alla zona retrocessione dopo un ottimo avvio, c’è invece da considerare un dato ben preciso: considerando solo il rendimento dei primi tempi, l’Empoli sarebbe sesto in classifica in questo campionato con 30 punti, sarebbe ultimo invece considerando solo i secondi tempi. Protagonista assoluto Lautaro Martinez: raggiunge infatti Icardi come numero di gol di un attaccante straniero dell’Inter in Serie A a quota 111 centri. Inoltre per l’Inter sono ora 13 i gol segnati e zero subiti tra il minuto 45 e il minuto 60: è qui che si decidono le partite dei nerazzurri.

LE PAGELLE

INTER

Yann Sommer, voto 6 Non così tanti gli interventi ai quali è chiamato, anzi. Poi Esposito lo buca e non può nulla.

Benjamin Pavard, voto 6 Il suo ritorno da titolare sta consentendo di mettere fisicità e automatismi che lo scorso anno funzionacano alla grande. Deve un po’ carburare. (dal 40′ st Matteo Darmian sv)

Stefan De Vrij, voto 6 Fa buona guardia su Colombo, che è comunque un osso duro, poi però si fa bruciare da Esposito.

Carlos Augusto, voto 6.5 Strapotere fisico, corsa e precisione da braccetto: è una riserva di extra lusso quando gioca così, e la sua duttilità lo porta anche a finire da quinto.

Denzel Dumfries, voto 7.5 Ara la fascia, ormai ha raggiunto un livello importante in questa stagione dopo aver tentennato nella precedente. E poi, arriva l’ennesimo gol: il sesto in questo campionato, con un terzo tempo pauroso da corner.

Nicolò Barella, voto 7 33 assist nelle ultime cinque stagioni, un lavoro pazzesco in mezzo al campo: la solita certezza, quando il centrocampo di altre certezze oggi non ne aveva.

Kristjan Asllani, voto 5.5 Non entusiasmante la prova nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa. Ma non è Calhanoglu (si veda un lancio sbagliato per Dimarco, anche nel concetto) e mai lo sarà.

Piotr Zielinski, voto 6 Si limita al compitino e non ci si aspetta questo da lui, però è preciso nei tocchi pur senza strafare. (dal 24′ st Henrikh Mkhitaryan, voto)

Federico Dimarco, voto 6.5 Solita prestazione qualitativa e quantitativa a sinistra, c’è letteralmente sempre e il binario con Carlos Augusto, con continue alternanze, funziona. (dal 33′ st Alessandro Bastoni sv)

Medhi Taremi, voto 5 Si vede pochissimo e sbaglia tanto: impacciato, legnoso, poco fluido, non sfrutta l’occasione. (dal 24′ st Marcus Thuram, voto 7 Entra e segna, cosa chiedere di più? E’ facilissimo per il francese incidere su una partita)

Lautaro Martinez, voto 7.5 Un gol pazzesco per confermare di essersi sbloccato dopo mercoledì, l’esultanza di rabbia e tante giocate di fino. E’ tornato il Toro. (dal 33′ st Marko Arnautovic sv)

Allenatore: Massimiliano Farris, voto 6.5 L’Inter è quella di Inzaghi in tutto e per tutto, anche se in panchina ci va il vice.

EMPOLI

Devis Vasquez, voto 6 Una grandissima parata nel primo tempo, poi forse imperfetto sulla fucilata di Lautaro.

Mattia De Sciglio, voto 6 Propositivo e preciso da braccetto di destra, rispolverato dalla natfalina non soffre più di tanto Dumfries e i movimenti di Taremi. (dal 20′ st Goglichidze, voto 6 Si vede poco e nulla da quando subentra)

Ardian Ismajli, voto 6.5 Grandissima prova difensiva di uno dei centrali più sottovalutati. Contro giocatori così qualitativi, però, può poco alla distanza.

Mattia Viti, voto 5.5 Soffre un po’ la tecnica di Lautaro e gli strappi di Taremi, alla fine regge dignitosamente.

Emmanuel Gyasi, voto 5.5 Si sbatte, ma finisce per produrre troppo poco in quella che in teoria era la fascia della qualità per l’Empoli.

Alberto Grassi, voto 6 Non sfigura in mezzo al campo, ma alla fine si fa notare poco oltre al solito compito da uomo d’ordine. (28′ st Liam Henderson sv)

Youssef Maleh, voto 5.5 Si muove tantissimo, non sempre però lo fa bene. E finisce infatti per sprecare le energie.

Giuseppe Pezzella, voto 6 Molto intraprendente nel primo tempo, cala vistosamente nella ripresa. (dal 37′ Junior Sambia sv)

Jacopo Fazzini, voto 6 Si muove tanto, prende un paio di falli e lavora dei bei palloni, l’uomo mercato non sfigura. (dal 20′ st Sebastiano Esposito, voto 7 Segna contro la squadra in cui è cresciuto, con una grandissima giocata che riaccende il finale)

Liberato Cacace, voto 5.5 In quella posizione, al di là di alcune partite iniziali, non sembra a proprio agio, eppure viene ancora riproposto. (dal 37′ st Szymon Zurkowski sv)

Lorenzo Colombo, voto 6 Qualche bella sponda e dei movimenti da attaccante vero, ma rimane solissimo per oltre un’ora.

Allenatore: Roberto D’Aversa, voto 5.5 Troppo solo Colombo, è mancato Esposito fin da subito. Per il resto, però, il primo tempo è giocato molto bene dai suoi, con intelligenza e ordine. Ma nella ripresa i toscani si sfaldano.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (40′ st Darmian sv), De Vrij 5.5, Carlos Augusto 6; Dumfries 7, Barella 6.5, Asllani 6.5, Zielinski 5.5 (24′ st Mkhitaryan 6), Dimarco 6 (32′ st Bastoni 6); Taremi 5 (24′ st Thuram 7), Lautaro Martinez 7 (33′ st Arnautovic 6.5). In panchina: Josep Martinez, Calligaris, Palacios, Acerbi, Buchanan, De Pieri, Topalovic, Frattesi. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato) 6.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; De Sciglio 5.5 (21′ st Goglichidze 6), Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5, Grassi 6 (28′ st Henderson 6), Maleh 6, Pezzella 6 (38′ st Sambia sv); Cacace 5.5 (38′ st Zurkowski sv), Fazzini 5.5 (21′ st Esposito 7); Colombo 5.5. In panchina: Seghetti, Perisan, Tosto, Marianucci, Konate, Asmussen. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

RETI: 10′ st Lautaro, 34′ st Dumfries, 39′ st Esposito, 44′ st Thuram.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammonito: D’Aversa. Angoli: 7-3 per l’Inter. Recupero: 2′; 4′