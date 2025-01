Civitanova ferma Perugia per 3-1 nella partita valida per la sesta giornata di Superlega 2024/2025. I Monster Block, capolista con 42 punti, si devono ora guardare le spalle. Trento ha infatti ottenuto la vittoria su Grottazzolina, strappando solo due punti agli avversari ma avvicinandosi ai perugini. Ora, l’Itas è separata dalla vetta da due sole lunghezze. Nel corso della serata, Verona ha piegato 3-0 Modena, mentre Taranto ha avuto la meglio su Monza per 3-2. Vittoria al tie break anche per Milano, in campo contro Piacenza.

CIVITANOVA-PERUGIA

Civitanova batte Perugia per 3-1. La partita inizia in grande equilibrio e il primo set vede Perugia spuntarla nel corso degli ultimi scambi. Gli ospiti, infatti, riescono a conquistare un vincente 23-25. La lotta rimane serrata nel set successivo, in cui Civitanova si porta in vantaggio, ma i Monster Block annullano diversi set point. Sul finale, è la Lube ad avere la meglio e a ottenere il successo ai vantaggi per 29-27. Nel corso del terzo set, gli equilibri si fanno più netti. Civitanova detta il ritmo, con Perugia che rimane all’inseguimento, anche se di poche lunghezze. Il parziale si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 25-22. Infine, la partita si chiude con il quarto e ultimo set, monopolizzato da Civitanova. La Lube scioglie gli ormeggi e prende il largo, tenendo i perugini a distanza. La squadra di casa chiude i giochi per 25-16.

TARANTO-MONZA

Taranto la spunta su Monza per 3-2. La partita si apre con un set equilibrato, da cui la squadra ospite esce in vantaggio. I monzesi, infatti, conquistano il parziale di poche ma determinanti lunghezze e ottengono un vincente 22-25. Taranto non tarda a rispondere all’attacco degli avversari e lo fa vincendo il set successivo. I padroni di casa ottengono il vantaggio che permette loro di mettere un punto fermo al parziale per 25-20. Gli equilibri si spostano nuovamente nel corso del terzo set, anch’esso molto equilibrato. Monza ritrova la sicurezza di inizio partita e – dopo una lotta punto a punto – conquista il set in 23-25. Taranto pareggia i conti nel quarto set, che si conclude solo ai vantaggi. I padroni di casa, dopo diversi set point annullati, riescono a strappare agli avversari un 27-25, Tutto, dunque, si decide al tie break. Taranto rimane in controllo del parziale aggiuntivo, con Monza che insegue. La partita termina con la vittoria dei padroni di casa, grazie al 15-11.

MODENA-VERONA

Vittoria netta quella di Verona nei confronti di Modena, in un match finito 0-3. La squadra ospite trova la vittoria in tutti e tre i set disputati, nonostante i modenesi si rivelino tenaci avversari. Il primo set vede Verona allungare nel corso degli ultimi scambi, andando a firmare un vincente 20-25. Nel corso dei due parziali successivi, Modena lotta punto a punto con i rivali, ma non riesce a ottenere il successo del set. Il secondo parziale, infatti si conclude 23-25. Il risultato si ripete anche nel terzo e ultimo set, che vede Modena mettere un punto a fermo alla partita.

TRENTO-GROTTAZZOLINA

Trento vince per 3-2 contro Grottazzolina. I padroni di casa si impongono nel corso del primo set, mentre la formazione ospite si dimostra in grande difficoltà. Al termine del primo parziale, il tabellone segna 25-12 in favore dell’Itas. Gli equilibri si ribaltano nel corso del set successivo: Trento manca di precisione e Grottazzolina dimostra una nuova grinta. Gli ospiti riescono non solo a trovare il vantaggio, ma anche a prendere il largo, chiudendo il set 18-25. Trento risponde immediatamente, salendo in cattedra al via del terzo parziale. Grottazzolina fatica a rimanere al passo con i rivali e viene piegata 25-17. La compagine in trasferta non demorde e pareggia i conti nel quarto parziale, il più equilibrato della partita. Le squadre lottano a pochi punti di distanza ed è infine Grottazzolina ad avere la meglio per 23-25. Tutto, dunque, viene deciso dal parziale aggiuntivo di quindici lunghezze. Il tie break va nelle mani di Trento, nonostante la tenace difesa di Grottazzolina e la partita termina sul 15-12.

MILANO-PIACENZA

Tra Milano e Piacenza, viene deciso tutto dal tie break e la partita finisce 3-2. Il primo set è molto combattuto, con le due formazioni che lottano fino ai vantaggi. Sul finale, è poi la Gas Sales ad avere la meglio, vincendo per 24-26. I piacentini rimangono al comando anche nel corso del set successivo, mentre Milano vive un momento di difficoltà. Il parziale si chiude 21-25. I padroni di casa ritrovano il ritmo nel corso del terzo set, quando è Piacenza a faticare. I milanesi allungano di alcune fondamentali distanze, fino a chiudere i giochi per 25-21. Milano si ripete nel parziale successivo, concludendolo in vantaggio per 25-22 e pareggiando i conti. Per la terza volta nella serata, tutto dipende dal tie break. Il set aggiuntivo è dominato dalla squadra di casa, con Piacenza in netta difficoltà. L’incontro si conclude con il vittorioso 15-9 di Milano.