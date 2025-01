I team di F1 sono pronti alla rivoluzione tecnica tra le proprie fila. Nel 2024, l’annuncio protagonista del mercato ingegneri è stato senza dubbio quello dell’ingaggio di Adrian Newey da parte di Aston Martin. Il genio britannico non avrà la possibilità di lavorare con il nuovo team fino al primo marzo del 2025. L’ingegnere è infatti ancora legato a Red Bull, ma allo scadere del contratto sarà immediatamente a disposizione di Aston Martin. Newey non dovrà scontare alcun periodo di gardening: l’inglese e la squadra di Milton Keynes hanno stipulato un contratto per cui il lavoro di Newey sull’Hypercar RB17 è stato riconosciuto come gardening leave.

Aston Martin sogna in grande, nuovi acquisti anche per Ferrari

L’Aston Martin potrà invece contare immediatamente su Enrico Cardile, ex direttore tecnico di Ferrari. L’italiano assumerà il ruolo di direttore dell’intera area tecnica, concentrandosi sui lavori di sviluppo per l’attesa vettura del 2026. Cardile è operativo a Silverstone dal primo gennaio, dopo aver presentato le proprie dimissioni a Maranello nel corso della scorsa stagione. L’ex direttore dell’area tecnica Tom McCullough non ha abbandonato Aston Martin, ricoprendo però un nuovo ruolo: si concentrerà sull’espansione della squadra in una più ampia gamma di categorie.

Ferrari non ha tardato a trovare una figura che ricoprisse la posizione di Cardile, optando per Loic Serra. Ex Mercedes, Serra è entrato in azione tra le fila della rossa già nelle ultime battute della stagione 2024. L’ingegnere, infatti, è stato nominato direttore tecnico lo scorso primo ottobre. A Maranello arriva un altro acquisto, anche lui proveniente dall’HQ delle frecce d’argento: si tratta di Jerome D’Ambrosio. L’ex pilota, è entrato in azione a ottobre 2024, prendendo il posto di vice di Frederic Vasseur. Il ruolo era infatti rimasto scoperto dalla partenza di Laurent Mekies. Il belga ha preso anche le redini della Ferrari Driver Academy, in passato gestita da Jock Clear.

Red Bull saluta Wheatley

La Red Bull, dopo aver salutato Newey, ha dovuto separarsi anche da Jonathan Wheatley. Lo storico direttore sportivo di Milton Keynes ha lasciato la squadra per unirsi al progetto Audi e il team inglese lo ha ‘rilasciato’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Wheatley diventerà team principal della Stake nel l’1 aprile 2025, con il team che nel 2026 si trasformerà in Audi. Per la Sauber, questo sarà un anno di passaggio. Anche Aston Martin cambia team principal, puntando sul CEO Andy Cowell come sostituto di Mike Krack. Quest’ultimo rimane a bordo, ricoprendo il ruolo di Chief Trackside Officer