Pagelle Inter-Empoli 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Inter-Empoli 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si mette malissimo per i nerazzurri nel primo tempo, quando Skriniar si fa incredibilmente espellere per doppio giallo, poi nella ripresa arriva il gol di Baldanzi su uno dei tanti contropiedi dei toscani. Nerazzurri all’assalto disperato nel finale,

INTER (3-5-2): Onana 5; Skriniar 4, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5; Darmian 6 (26’st Dzeko 5.5), Barella 6 (26’st Asllani 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5 (32’st Lukaku sv), Dimarco 5 (26’st Gosens 5.5); Correa 5.5 (1’st Bellanova 5.5), Martinez 5. In panchina: Cordaz, Brazao, Acerbi, D’Ambrosio, Dumfries, Zanotti, Gagliardini, Carboni, Curatolo. Allenatore: Inzaghi 5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Ebuehi 6.5, De Winter 7, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Akpa-Akpro 6 (1’st Haas 6), Henderson 6.5 (29’st Fazzini 6), Bandinelli 6.5; Bajrami 7 (29’st Satriano sv); Cambiaghi 6.5 (19’st Baldanzi 7.5), Caputo 6.5 (45’st Walukiewicz sv). In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Stojanovic, Degli Innocenti, Ekong, Pjaca. Allenatore: Zanetti 7

ARBITRO: Rapuano di Rimini 7.5.

RETE: 21’st Baldanzi.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in discrete condizioni. Al 40’pt espulso Skriniar per doppia ammonizione. Ammoniti: Akpa-Akpro, Henderson, Barella, Parisi, Dzeko. Angoli 2-3. Recupero 2′, 5’+1′.