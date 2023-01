Inter-Empoli 0-1: Tramontana disperato per la clamorosa sconfitta (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Filippo Tramontana è disperato per la sconfitta della sua Inter contro l’Empoli in casa. Un ko inaspettato e bruciante, propiziato dall’espulsione ingenua di Skriniar che dopo le polemiche per il mancato rinnovo non si fa certo apprezzare in campo. Nella ripresa è Baldanzi a firmare il gol vittoria dei toscani, il cronista tifoso di 7 Gold non può credere a questa sconfitta pesantissima nella corsa scudetto.