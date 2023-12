Pagelle Fiorentina-Verona 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Verona 1-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match di Serie A 2023/2024. Ci pensano Terracciano che para l’impossibile e Beltran con un tiro sporco e deviato a regalare tre punti d’oro ai viola, mentre per gli scaligeri la vittoria continua a mancare da agosto e arriva un ko dopo tre pari di fila, seppur non del tutto meritato qui al Franchi. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6, Martinez Quarta 5 (27′ st Milenkovic 6), Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Maxime Lopez 5 (1′ st Arthur 6), Mandragora 5.5 (40′ st Mina sv.); Ikonè 5, Beltran 6.5, Sottil 5 (1′ st Kouame 6); Nzola 5.5 (1′ st Barak 6). In panchina: Christensen, Vannucchi, Pierozzi, Parisi, Bonaventura, Infantino, Amatucci, Brekalo. Allenatore: Italiano 6.5

VERONA (4-3-3): Montipò 6; Tchatchoua 6, Hien 6.5, Magnani 6 (1′ st Amione 6), Terracciano 6; Suslov 6.5 (17′ st Dawidowicz 6), Hongla 6.5, Folorunsho 6 (39′ st Mboula sv.); Ngonge 6, Djuric 4 (17′ st Henry 6), Lazovic 5.5 (30′ st Saponara 6) In panchina: Berardi, Perilli, Doig, Cruz, Kallon, Serdar, Cabal, Coppola, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 5.5

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5

RETE: 33′ st Beltran

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Prima del fischio di inizio è stato osservato 1′ di silenzio per ricordare l’ex giocatore Antonio Juliano. Al 2′ pt Terracciano para un rigore a Djuric. Spettatori paganti: 26311 Incasso: 479051 euro. Ammoniti: Terracciano, Biraghi, Barak, Dawidowicz. Angoli: 5 a 1 per il Verona. Recupero: 1′ pt, 4′ st.