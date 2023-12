Premier League 2023/2024, l’Arsenal batte 2-0 il Brighton. L’Aston Villa vince ancora

Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, l’Arsenal riparte e batte 2-0 il Brighton nel match della diciassettesima giornata di Premier League. La squadra di Arteta sale momentaneamente al primo posto in classifica, aspettando l’impegno del Liverpool contro il Manchester United. All’Emirates Stadium la partita degli ospiti inizia male, con un infortunio al 27′ di Veltman, subito sostituito da Hinshelwood. Il primo tempo si chiude senza reti, ma al 53′ l’Arsenal sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Saka, Van Hecke svetta di testa in anticipo su Verbruggen ma allontana lateralmente dove Gabriel Jesus di testa in tuffo può appoggiare in rete a porta sguarnita. E all’87’ l’Arsenal raddoppia. Un’azione tutta in verticale porta Havertz a tu per tu col portiere e il tedesco non perdona. L’Arsenal sale momentaneamente al primo posto a 39 punti, seguito da un Aston Villa che continua a vincere. La squadra di Emery batte in rimonta 2-1 il Brentford. Al 45′ è Lewis-Potter a firmare l’1-0 per i padroni di casa, ma al 71′ il Brentford resta in 10 per il rosso a Mee. Moreno al 77′ e Watkins all’85’ regalano i tre punti all’Aston Villa che nel recupero deve fare i conti con l’espulsione di Kamara. Vittoria netta del West Ham per 3-0 sul Wolves: decisive le reti di Kudus (doppietta, 22′ e 32′) e Bowen al 74′. Tripletta di assist per Paquetà.